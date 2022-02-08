Польша одобрила безвозмездную передачу ВСУ новой партии военной помощи

Польша передаст украинским Вооруженным силам новую партию военной помощи. Соответствующее решение принял Совет министров Польши.

Такой шаг показывает, что Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России.

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Известно, что решение о передаче Украине помощи приняли после тщательного анализа. Сначала Польша оценила необходимость обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня запасов своей армии.

Это означает, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей. Правительство хочет поддержать Украину, предоставив бесплатную военную технику,

– говорится в коммюнике.

Подготовку к перевозке военной техники в Украину будет осуществлять инспекция обеспечения Вооруженных сил. Технику передадут уполномоченные представители ВС Польши и Вооруженных сил Украины.

Как Польша помогает Украине

Польский премьер Матеуш Моравецкий 4 февраля сообщил, что его страна передаст Украине оружие уже на этой неделе. Сейчас Польша фиксирует усиление агрессии и давления в отношении Украины со стороны России. В то же время у Украины есть решительное намерение защищаться. Однако стране не хватает техники, поэтому "надо действовать быстро".

Сначала Польша поставит Украине 100 единиц вооружения. В частности, легкие пехотные минометы калибра 60 миллиметров LMP-2017.

Также Польша передала Украине гуманитарную помощь для противодействия пандемии коронавируса. В частности, лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье.

В то же время в конце прошлой недели в Польшу прибыли 1 700 военных США. Их планируют разместить на юго-востоке страны, то есть ближе к Украине.

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