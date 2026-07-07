Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил , от чего будет зависеть срок вступления Украины в ЕС. По его словам, путь будет долгим, но его нельзя откладывать, ведь Киеву уже сейчас нужно менять законодательство, экономическую политику и правила для бизнеса.

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Парламент должен сыграть ключевую роль в евроинтеграции

Вступление Украины в Евросоюз будет зависеть не только от дипломатических переговоров с государствами-членами. Важная часть работы должна быть проделана внутри страны: подготовить законодательные изменения, согласовать их с европейскими требованиями и обеспечить последовательное принятие решений в Верховной Раде.

Парламент должен стать ключевым институтом в стране, который будет принимать решения, необходимые для интеграционного прогресса,

– подчеркнул Клочок.

Европейская помощь также тесно связана с выполнением Украиной финансовых и экономических обязательств. Программу Ukraine Facility и сотрудничество с Международным валютным фондом формально можно рассматривать как разные механизмы, однако на практике они взаимозависимы и влияют на готовность партнеров продолжать финансирование.

Для устойчивого продвижения в сторону ЕС Украине нужна экономическая модель, способная наполнять бюджет и покрывать расходы на армию, социальную сферу, образование, науку и технологии. Без этого страна будет оставаться зависимой от внешней помощи, а у партнеров будет больше возможностей выдвигать дополнительные условия.

Если мы правильно выстроим внутреннюю экономическую политику, обеспечим поступления в бюджет, энергетическую безопасность и прозрачные правила для бизнеса, то у нас будет совсем другой разговор с западными партнерами,

– пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Отдельной задачей является расширение налоговой базы без чрезмерного давления на бизнес. Так Украина сможет укрепить свою позицию на переговорах и постепенно устранять аргументы, которыми отдельные страны ЕС пользуются, чтобы сдерживать ее интеграцию.

Польша не хочет усиления украинской конкуренции

Одним из самых сложных вопросов на пути в ЕС станет доступ украинской продукции на общий рынок. Польша и часть других государств опасаются конкуренции со стороны украинских аграриев, перевозчиков и производителей, хотя товары из этих стран уже давно свободно представлены в Украине.

Когда польский сыр на полках наших супермаркетов уже чуть ли не превосходит украинский, это воспринимается нормально. А когда украинская продукция появляется на рынке Польши или других стран, то это, мол, уже не нормально,

– отметил Клочок.

Европейское сельское хозяйство исторически зависит от значительных дотаций, которые позволяют фермерам оставаться конкурентоспособными, несмотря на высокие затраты. После вступления Украина также будет вносить взносы в бюджет ЕС и сможет претендовать на субсидирование отдельных отраслей, а не выходить на европейский рынок без какой-либо поддержки.

Никто не отнимает у них субсидии, но на рынке будет и наша продукция. Украина также будет получать компенсации для отдельных отраслей, чтобы быть конкурентоспособной в Европейском Союзе,

– пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

В то же время Украине необходимо менять собственную аграрную политику. Сейчас крупные хозяйства продолжают укрупняться, тогда как фермерских предприятий остается катастрофически мало, а внутренняя переработка развивается недостаточно. Без единой государственной стратегии преимущества плодородных земель и доступа к рынку ЕС и в дальнейшем будут работать прежде всего на узкий круг крупных землевладельцев.

Поэтому споры с Польшей и другими странами не исчезнут сразу после начала переговоров. Их придется урегулировать с помощью прозрачных правил, системы субсидий и честной конкуренции, параллельно перестраивая украинскую экономику так, чтобы вступление в ЕС укрепляло не только крупный бизнес, но и фермеров, и местные общины.

Клочок объяснил, от чего зависит вступление Украины в ЕС: смотрите видео