Польша остановила переговоры с Украиной по протестам фермеров: из-за подозрения Сольскому

Польша остановила переговоры с Украиной относительно протестов фермеров на границе. Причина - вручение подозрения в коррупции бывшему министру агрополитики Николаю Сольскому.

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

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"Переговоры с Киевом прерваны, потому что мы не будем вести переговоры с людьми, которые имеют обвинения в коррупции", – отметил Михал Колодзейчак

Он отметил, что этот вопрос должен быть прояснен. По словам польского министра, 14 мая, то есть завтра, был запланирован еще один раунд переговоров, и их отменили.

Колодзейчак также отметил, что протесты фермеров почти завершились.

"Те протесты, которые время от времени все еще проходят, организуют по политическому заказу. Их проводят люди, которые привыкли проводить кампании перед выборами в Европейский парламент", – подчеркнул чиновник.

Подозрение Николаю Сольскому: главное