Польша остановила переговоры с Украиной по протестам фермеров: из-за подозрения Сольскому
Источник:Dziennik Gazeta Prawna
Польша остановила переговоры с Украиной относительно протестов фермеров на границе. Причина - вручение подозрения в коррупции бывшему министру агрополитики Николаю Сольскому.
Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.
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"Переговоры с Киевом прерваны, потому что мы не будем вести переговоры с людьми, которые имеют обвинения в коррупции", – отметил Михал Колодзейчак
Он отметил, что этот вопрос должен быть прояснен. По словам польского министра, 14 мая, то есть завтра, был запланирован еще один раунд переговоров, и их отменили.
Колодзейчак также отметил, что протесты фермеров почти завершились.
"Те протесты, которые время от времени все еще проходят, организуют по политическому заказу. Их проводят люди, которые привыкли проводить кампании перед выборами в Европейский парламент", – подчеркнул чиновник.
Подозрение Николаю Сольскому: главное
- 23 апреля НАБУ объявило подозрение министру аграрной политики Николаю Сольскому в организации "преступной группы", в которую входили служащие Госгеокадастра.
- Топ-чиновника подозревают в завладении государственной землей на 293 миллиона гривен и попытке обогатиться на еще одном участке на 190 миллионов гривен.
- Сольского 26 апреля отправили под стражу с альтернативой залога 75 миллионов 700 тысяч гривен. В тот же день за него внесли залог.
- 9 мая Верховная Рада уволила Николая Сольского с должности министра агрополитики.