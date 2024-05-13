Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.

Дивіться також Заступнику міністра агарної політики обрали запобіжку та призначили багатомільйонну заставу

"Переговори з Києвом перервано, тому що ми не будемо вести переговори з людьми, які мають звинувачення в корупції", – зазначив Міхал Колодзейчак

Він зауважив, що це питання має бути проясненим. За словами польського міністра, 14 травня, тобто завтра, був запланований ще один раунд переговорів, та їх скасували.

Колодзейчак також зазначив, що протести фермерів майже завершилися.

"Ті протести, які час від часу все ще проходять, організовують за політичним замовленням. Їх проводять люди, які звикли проводити кампанії перед виборами до Європейського парламенту", – наголосив урядовець.

Підозра Миколі Сольському: головне