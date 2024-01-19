Новое правительство Польши отменяет иск против России по делу о гибели Леха Качиньского
Источник:Радослав Сикорский
Польское правительство решило отменить иск против России в Европейский суд по правам человека. Он касался авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.
Соответствующую информацию сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский 18 января. Он объяснил причину такого решения.
Заметьте Смоленская трагедия: мешающая поставить точку о расследовании катастрофы Ту-154М
Что известно о решении Польши не подавать иск против России
Подача заявки, не имеющей даже теоретических шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам,
– заявил польский министр.
Перед этим новый Кабмин Польши 15 января 2024 года распустил правительственную комиссию, повторно расследовавшую Смоленскую авиакатастрофу. Во время трагедии в 2010 году погиб тогдашний президент Лех Качиньский, его супруга и около 90 представителей польской политической, военной, религиозной элиты.
"В ближайшее время будет создана специальная группа, которая будет анализировать все аспекты деятельности ликвидируемой комиссии", – заверили в Министерстве обороны Польши.
Замминистра обороны Цезарий Томчик заявил, что ликвидация комиссии означает завершение расходов сотен миллионов злотых на деятельность, которая "не имеет ничего общего с выяснением причин Смоленской катастрофы".
Комиссия должна была расследовать вероятную причастность России к катастрофе
В 2016 году Польша создала комиссию, которая должна была расследовать вероятную причастность России к катастрофе, хотя доказательств так и не предоставила. Тогда Минобороны Польши возглавлял Антоний Мацеревич, который в 2016 году заявил, что причиной трагедии мог стать теракт, уже в октябре 2017 сказал, что один из бортовых самописцев самолета "зафиксировал момент взрыва".
Два предварительных отчета польских и российских экспертов по авиационным инцидентам написали, что они не нашли доказательств умышленных действий, а катастрофа стала результатом человеческой ошибки. Однако польский народ и главные представители партии "Право и справедливость" (PiS) ставили результаты этого расследования под вопрос.
Коротко о Смоленской авиакатастрофе
- 10 апреля 2010 года под российским городом Смоленск разбился польский самолет российского производства Ту-154М. На его борту находились 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского и первую леди Марию.
- Также там была военная, политическая и религиозная элита страны: глава Национального банка Славомир Скшипек, начальник генерального штаба Войска польского Франтишек Гонгора, командующий воздушными силами Анджей Бласик, глава Бюро национальной безопасности Александр Щигло, глава администрации президента Владислав Стасяк, вицеспикер Сейма Ежи министра иностранных дел Анджей Кремер, президент республики в экзилии Рышард Кочаровский, руководитель Института Национальной памяти Януш Куртика и ряд других чиновников.
- Все они летели в Катынь – место казни 21 857 польских военнопленных, которые были уничтожены по приказу Москвы в 1940 году.
- К сожалению, на борту самолета погибли все 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Что касается причин трагедии, ответ должен был дать Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который находился под значительным влиянием российских властей. Они быстро пришли к выводу, что "самолет Ту-154М упал из-за ошибки польского экипажа".
- Польская сторона не имела доступа к значительному количеству материалов, поэтому формально согласилась с результатами МАК. Однако брат-близнец погибшего президента Ярослав Качиньский и многие другие известные люди Польши заявили, что не признают результаты расследования и считают их бездоказательными.
- В 2022 году Окружной суд Варшавы заочно арестовал российского авиадиспетчера, который в день крушения контролировали полеты в аэропорту российского Смоленска. Представитель Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский заявил, что перед этим прокуроры предположили, что подозреваемые, сознательно позволив самолету снизиться, предусмотрели катастрофу и согласились на нее.