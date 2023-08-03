"Без колебаний применят оружие": Польша перебросила ударные вертолеты под границу с Беларусью
Источник:TVP
После того как два белорусских вертолета залетели в Польшу, страна заявила о переброске авиации к границам с Беларусью. В Варшаве заверили, что вертолеты будут дежурить в режиме полной готовности.
Польский генерал Марек Соколовский заявил об этом на брифинге с министром обороны Мариушем Блащаком. Воздушное пространство Польши Беларусь нарушила 1 августа, позволив своим вертолетам залететь на территорию чужой страны
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Что заявила польская сторона
Марек Соколовский заявил, что Польша переместила в Подляское воеводство к границе с Беларусью боевые вертолеты из 1-й авиационной бригады сухопутных сил и 25-й бригады воздушной кавалерии.
По словам польского генерала, вертолеты будут базироваться в двух местах и будут дежурить в режиме полной готовности.
Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь очень опытные пилоты, есть пилоты, которые применяли бортовое вооружение и ракеты вместе со мной в Афганистане и Ираке. Они опытны. Если будет что-то тревожное, они без колебаний применят оружие,
– заверил Соколовский.
Он добавил, что 3 августа была проведена предварительная разведка мест их дислокации и технические инструктажи в области авиации.
Что этому предшествовало
- 1 августа в районе Беловежи местные жители заметили белорусские вертолеты. Польская Gazeta Wyborcza тогда написала, что вертолеты Беларуси, вероятно, нарушили воздушное пространство в районе села Грудки, пролетели вглубь Польши на 3 километра, развернулись над Беловежей и вернулись обратно в свою страну.
- В Минобороны Польши сначала это отрицали, однако впоследствии подтвердили нарушение границы. По их данным, вертолеты летели на очень малой высоте, из-за чего радиолокационные системы сначала их не заметили.
- В НАТО заявили, что находятся на связи с Польшей и сделают все, чтобы защитить своих. В свою очередь Пентагон сказал, что обеспечит безопасность Польши. В Минобороны США заверили, что будут продолжать работать вместе с союзниками по НАТО, чтобы каждый квадратный дюйм Альянса оставался в безопасности.