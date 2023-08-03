"Без колебаний применят оружие": Польша перебросила ударные вертолеты под границу с Беларусью

После того как два белорусских вертолета залетели в Польшу, страна заявила о переброске авиации к границам с Беларусью. В Варшаве заверили, что вертолеты будут дежурить в режиме полной готовности.

Польский генерал Марек Соколовский заявил об этом на брифинге с министром обороны Мариушем Блащаком. Воздушное пространство Польши Беларусь нарушила 1 августа, позволив своим вертолетам залететь на территорию чужой страны

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Что заявила польская сторона

Марек Соколовский заявил, что Польша переместила в Подляское воеводство к границе с Беларусью боевые вертолеты из 1-й авиационной бригады сухопутных сил и 25-й бригады воздушной кавалерии.

По словам польского генерала, вертолеты будут базироваться в двух местах и будут дежурить в режиме полной готовности.

Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь очень опытные пилоты, есть пилоты, которые применяли бортовое вооружение и ракеты вместе со мной в Афганистане и Ираке. Они опытны. Если будет что-то тревожное, они без колебаний применят оружие,

– заверил Соколовский.

Он добавил, что 3 августа была проведена предварительная разведка мест их дислокации и технические инструктажи в области авиации.

Что этому предшествовало