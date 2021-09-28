Польша передаст компьютерное оборудование жертвам войны на Донбассе

Польша передаст компьютерное оборудование семьям и родственникам жертв войны на Донбассе. Стоимость помощи составляет 15 тысяч евро.

Технику передаст посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Об этом 28 сентября сообщило издание, ссылаясь на Посольство Польши в Украине.

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Польша подарит компьютерную технику жертвам войны на Донбассе

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий передаст семьям и родственникам жертв войны на Донбассе компьютерное оборудование, приобретенное в рамках "Польской помощи",

– говорится в сообщении.

Оборудование передадут в рамках реализации одной программы "малых грантов". Программа называется "Польская поддержка жертв конфликта на Донбассе – семей пропавших без вести, незаконно заключенных и бывших заключенных – с целью обнародования случаев нарушений прав человека на востоке Украины. На программу выделили 15 тысяч евро.

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