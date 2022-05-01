Польша планирует быть гарантом безопасности Украины

В Польше раз доказывают, что являются одними из крупнейших партнеров и союзников Украины. По просьбе Киева там согласились выступить гарантом нашей безопасности рядом с другими странами.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики польского президента Якуб Кумох. По его словам, Варшава не поддержит ни одного мирного соглашения, означающего потерю Украиной территорий.

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Политик отметил, что после предложения Киева присоединиться к числу стран-гарантов безопасности Анджей Дуда и правительство решили, что Польша "не будет уклоняться от своей ответственности".

Сейчас мы обсуждаем проект соглашения (о гарантиях безопасности для Украины – 24 канала). Варшаву интересует только такой, который будет "гарантировать территориальную целостность Украины и ее независимость и на него согласятся украинцы",

– отметил Якуб Кумох.

Будапештский меморандум не повторится

Глава Бюро международной политики указал, что Россия хотела бы, чтобы гарантии безопасности Украины были повторением Будапештского меморандума, и Киев дополнительно признал утрату Крыма и Донбасса.

Он назвал эти требования "смешными" и "наглыми", учитывая, что Москва в начале агрессии требовала также демилитаризации Украины, армия которой сейчас в боях разбила значительную часть сил врага.

Польша, США и Великобритания хотят, чтобы Россия была вытеснена с оккупированных территорий.

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Гарантии безопасности для Украины: что об этом известно

Гарантии безопасности должны быть четкими и основательными. После войны Россия никуда не денется. Поэтому требуется максимально конкретный документ, который поможет сосуществовать с таким "соседом".

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