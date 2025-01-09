Туск резко ответил на заявление кандидата в президенты Польши об Украине и НАТО и ЕС

На заявление кандидата в президенты Польши и главы Института национальной памяти Кароля Навроцкого отреагировал премьер-министр страны Дональд Туск. Он напомнил, что Польша всегда поддерживала стремление Украины вступить в ЕС и НАТО.

Кароль Навроцкий в своем интервью заявил, что лично он не видит перспектив Украины для вступления в ЕС и НАТО, пока не будет решен вопрос эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Но от партии, которая поддерживает кандидатуру Навроцкого на выборах, ранее звучали иные высказывания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Дональда Туска в Х.

Смотрите также На "Рамштайн" согласовали планы поддержки Украины до 2027 года: детали от Минобороны

Реакция Дональда Туска на высказывания Навроцкого

Премьер-министр Польши обратился к лидеру партии "Право и справедливость" Ярославу Качинскому. Туск процитировал его заявление относительно членства Украины в НАТО и ЕС.

Помните, какой президент больше всего поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего против? Вам не стыдно?

– написал Дональд Туск.

Польша ожидает разрешения забрать останки жертв Волынской трагедии

Напомним, премьер-министр Польши ранее говорил, что от Украины они ожидают решения об эксгумации жертв Волынской трагедии. По его словам, поляки также понимают, что в Украине продолжается война, и почему вопрос возвращения останков тел не решается быстро. Туск отметил, что Польша и Украина должны сохранить хорошие отношения между народами.