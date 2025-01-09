Кароль Навроцький у своєму інтерв'ю заявив, що особисто він не бачить перспектив України для вступу до ЄС і НАТО, допоки не буде розв'язане питання ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. Але від партії, яка підтримує кандидатуру Навроцького на виборах, раніше лунали інакші висловлювання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Дональда Туска в Х.

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Реакція Дональда Туска на висловлювання Навроцького

Прем'єр-міністр Польщі звернувся до лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського. Туск процитував його заяву щодо членства України в НАТО та ЄС.

Пам’ятаєте, який президент найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше проти? Вам не соромно?

– написав Дональд Туск.

Польща очікує на дозвіл забрати рештки жертв Волинської трагедії

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі раніше говорив, що від України вони очікують рішення про ексгумацію жертв Волинської трагедії. За його словами, поляки також розуміють, що в Україні триває війна, і чому питання повернення останків тіл не розв'язується швидко. Туск наголосив, що Польща та Україна мають зберегти хороші відносини між народами.