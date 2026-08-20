Польша подняла авиацию в связи с массированной атакой на Украину

В ночь на 20 августа Польша подняла в воздух свои военные самолеты. Эта активность связана с действиями российской дальнего базирования авиации, наносившей удары по территории Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

Что известно о подъеме военной авиации в Польше?

В ночь на 20 августа Польша задействовала военную авиацию в связи с масштабной российской атакой на территорию Украины.

В связи с активностью дальнемагистральной авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, начались операции военной авиации в воздушном пространстве Польши,

– заявили польские военные.

В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование ВС Польши через Центр воздушных операций – Командование воздушного компонента задействовало необходимые силы и средства.

Кроме того, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки Польши переведены в состояние готовности.

В польских Вооруженных силах подчеркнули, что принятые меры носят превентивный характер. Их цель – обеспечить безопасность польского воздушного пространства и защитить его, прежде всего в районах, расположенных вблизи зон, находящихся под угрозой.

Напомним, в результате массированной российской атаки по Киеву и области ночью 20 августа погибли по меньшей мере 8 человек, еще 33 пострадали. В столице спасатели работали в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах, где зафиксировали попадания, разрушения и пожары.

В Соломенском районе частично разрушены верхние этажи девятиэтажного жилого дома, также повреждены другие здания. Среди поврежденных объектов – школа, детская больница, промышленные и складские помещения. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек и продолжают разбирать разрушенные конструкции.

В Киевской области, в частности в Броварском районе, в результате атаки погиб человек, также зафиксированы пожары и аварийные отключения электроэнергии. Частично пропало электричество и в некоторых районах Киева, а соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия ночного удара.