Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

Що відомо про підняття військової авіації у Польщі?

У ніч проти 20 серпня Польща задіяла військову авіацію через масштабну російську атаку по території України.

У зв'язку з активністю далекомагістральної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, розпочалися операції військової авіації у повітряному просторі Польщі,

– заявили польські військові.

Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування ЗС Польщі через Центр повітряних операцій – Командування повітряного компонента залучило необхідні сили та засоби.

Крім того, наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки Польщі перевели у стан готовності.

У польських Збройних силах наголосили, що вжиті заходи мають превентивний характер. Їхня мета – забезпечити безпеку польського повітряного простору та захистити його, передусім у районах, які розташовані поблизу зон, що перебувають під загрозою.

Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки по Києву та області вночі 20 серпня загинули щонайменше 8 людей, ще 33 постраждали. У столиці рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах, де зафіксували влучання, руйнування та пожежі.

У Солом’янському районі частково зруйновані верхні поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку, також пошкоджені інші будівлі. Серед пошкоджених об’єктів – школа, дитяча лікарня, промислові та складські приміщення. Рятувальники деблокували з-під завалів двох людей та продовжують розбирати зруйновані конструкції.

На Київщині, зокрема у Броварському районі, внаслідок атаки загинула людина, також зафіксовані пожежі та аварійні відключення електроенергії. Частково зникло світло і в деяких районах Києва, а відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки нічного удару.