Польша подпишет контракт о поставках оружия Украине почти на 630 миллионов долларов

Польша больше всего поддерживает Украину в войне против России. Поэтому государство даже планирует подписать один из крупнейших за последние три десятилетия договор.

Общая сумма контракта составит около 3 миллиардов злотых. В долларах это около 628 миллионов.

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Кто будет финансировать оружие для Украины

Сейчас мы подписываем один из самых больших контрактов на вооружение за последние три десятилетия на поставку оружия в Украину. Это оружие хорошо проверено, и сегодня мы знаем, что оно будет важным полем боя,

– заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что финансировать это оружие Европейский Союз и Госбюджет Украины.

Какую именно военную технику отправят в Украину – неизвестно. Заметим, иногда государства не сообщают детали о том, какое оружие предоставляют нашему государству. Это делают из соображений безопасности, чтобы враг не узнал о ней и не подготовился.

Заметим, что недавно делегация польского правительства во главе с Моравецким посетила Киев. Партнеры заверили, что будут поддерживать наше государство в войне и на пути членства в НАТО и Европейском Союзе.

Стороны договорились об активном сотрудничестве между предприятиями и создании совместного завода. На нем планируют производить оружие и военную технику. Украинский премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень, а также позволит создать современные виды оборонного оружия.

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Последние новости о войне в Украине

Президент Владимир Зеленский рассказал, что для того, чтобы вести мощное наступление, у Украины должно быть в 10 раз больше техники и военных. Поэтому партнеры должны поддерживать наше государство и предоставлять ему оружие. Важна и санкционная политика, ведь она может заставить Россию отказаться от ультиматумов и сесть за стол переговоров.

В Министерстве внутренних дел предупредили жителей Волынской области об угрозе опрокидывания диверсионно-разведывательных групп с территории Беларуси. Россияне могут сделать это для того, чтобы украинскому военному командованию пришлось перебросить часть войск с горячих точек на востоке и юге. Тогда вражеские войска получили бы преимущество.

Недалеко от городского совета во временно оккупированном Херсоне в обед 7 июня раздался взрыв. По данным местных СМИ, на место происшествия прибыл автомобиль скорой помощи. Что случилось – неизвестно.

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