Германия передаст Польше ЗРК Patriot: где их разместят

По предварительным договоренностям, Польша получит ЗРК Patriot от Германии. Известно, что они будут доставлены уже на следующей неделе.

Кроме того, в Польшу прибудут около 400 военнослужащих Бундесвера. В конце ноября Анджей Дуда согласовал их пребывание в стране.

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Где разместят Patriot

Ракетные установки Patriot из Германии прибудут в нашу страну со дня на день,

– сказал заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич.

Системы Patriot и военные германских вооруженных сил, которые займутся их обслуживанием, будут расположены в Люблинском воеводстве на востоке Польши.

По информации издания, немецкие рабочие группы уже находятся в Польше, выполняя последние приготовления к прибытию экипажей Patriot на следующей неделе.

Кроме того, Скуркевич заявил, что пусковые установки Patriot, которые передаст Германия, "должны быть интегрированы" в систему польского командования.

Польша анонсировала передачу танков для Украины

11 января президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину. Во Львове они встретились с Владимиром Зеленским.

Во время встречи Анджей Дуда заявил, что Киев получит от Варшавы "роту танков" Leopard 2 в рамках международной коалиции. К слову, танковая рота ВСУ состоит из десяти танков: один танк управления и три взвода по три танка.

Следует добавить, что Украина особенно заинтересована в получении танков Leopard. В Европе их более 2000 единиц, и они находятся на вооружении 13 стран. Однако для реэкспорта нужно разрешение Берлина, а Германия обеспокоена опасностью эскалации конфликта.

До этого, предоставление современных танков Украине было среди вооруженных табу. Их производитель – Германия, блокировала этот процесс и не давала согласие другим странам, имеющим на вооружении танки Leopard, на передачу их Украине.

Об основных преимуществах танков Leopard читайте за ссылкой.

Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала