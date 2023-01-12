Германия передаст Польше ЗРК Patriot: где их разместят
Источник:Польское радио
По предварительным договоренностям, Польша получит ЗРК Patriot от Германии. Известно, что они будут доставлены уже на следующей неделе.
Кроме того, в Польшу прибудут около 400 военнослужащих Бундесвера. В конце ноября Анджей Дуда согласовал их пребывание в стране.
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Где разместят Patriot
Ракетные установки Patriot из Германии прибудут в нашу страну со дня на день,
– сказал заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич.
Системы Patriot и военные германских вооруженных сил, которые займутся их обслуживанием, будут расположены в Люблинском воеводстве на востоке Польши.
По информации издания, немецкие рабочие группы уже находятся в Польше, выполняя последние приготовления к прибытию экипажей Patriot на следующей неделе.
Кроме того, Скуркевич заявил, что пусковые установки Patriot, которые передаст Германия, "должны быть интегрированы" в систему польского командования.
Польша анонсировала передачу танков для Украины
11 января президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину. Во Львове они встретились с Владимиром Зеленским.
Во время встречи Анджей Дуда заявил, что Киев получит от Варшавы "роту танков" Leopard 2 в рамках международной коалиции. К слову, танковая рота ВСУ состоит из десяти танков: один танк управления и три взвода по три танка.
Следует добавить, что Украина особенно заинтересована в получении танков Leopard. В Европе их более 2000 единиц, и они находятся на вооружении 13 стран. Однако для реэкспорта нужно разрешение Берлина, а Германия обеспокоена опасностью эскалации конфликта.
До этого, предоставление современных танков Украине было среди вооруженных табу. Их производитель – Германия, блокировала этот процесс и не давала согласие другим странам, имеющим на вооружении танки Leopard, на передачу их Украине.
Об основных преимуществах танков Leopard читайте за ссылкой.