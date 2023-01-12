Окрім цього, до Польщі прибудуть близько 400 військовослужбовців Бундесверу. Наприкінці листопада Анджей Дуда погодив їхнє перебування в країні.

До теми "Програє Україна, програємо й ми": Польща тиснутиме на інші країни, щоб вони передали Leopard

Де розташують Patriot

Ракетні установки Patriot з Німеччини прибудуть до нашої країни з дня на день,

– сказав заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич.

Системи Patriot та військові німецьких збройних сил, які займуться їх обслуговуванням, будуть розміщені у Люблінському воєводстві на сході Польщі.

За інформацією видання, німецькі робочі групи вже перебувають у Польщі, виконуючи останні приготування до прибуття екіпажів Patriot наступного тижня.

Крім того, Скуркевич заявив, що пускові установки Patriot, які передасть Німеччина, "повинні бути інтегровані" в систему польського командування.

Польща анонсувала передачу танків для України

11 січня президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України. У Львові вони зустрілися з Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Анджей Дуда заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції. До слова, танкова рота ЗСУ складається з десяти танків: один танк управління і три взводи по три танки.

Варто додати, що Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard. В Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Однак для реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.

До цього, надання сучасних танків Україні було серед збройних табу. Їхній виробник – Німеччина, блокувала цей процес й не давала згоду іншим країнам, що мають на озброєнні танки Leopard, на передачу їх Україні.

Про основні переваги танків Leopard читайте за посиланням.

Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 Каналу