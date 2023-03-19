А как тебе такое, Путин: Польша построит военную базу у границы с Россией

Польша заявила о строительстве военной базы в городе Олецко, который находится вблизи границы с Россией. Там убеждены, что это не только поспособствует укреплению безопасности региона, но и даст экономический импульс.

Об этом сообщает Wprost, ссылаясь на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

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Военную базу построят в Олецко

У меня для вас очень хорошие новости, очень хорошая информация. В конце этого года в Олецко будет создана воинская часть. Военная часть там (в Олецко – 24 Канал) означает безопасность для жителей самого города, а также для всего воеводства… Военная часть – это всегда благо для местного сообщества,

– сказал он.

По его словам, уже в апреле начнется строительство военной базы. Ее планируют построить быстро.

Он добавил, что личный состав, который будет располагаться на территории воинской части, войдет в первую варминскую артиллерийскую бригаду.

Штаб этой бригады находится в Венгожево, сообщил Мариуш Блащак.

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