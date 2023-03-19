А как тебе такое, Путин: Польша построит военную базу у границы с Россией
Источник:Wprost
Польша заявила о строительстве военной базы в городе Олецко, который находится вблизи границы с Россией. Там убеждены, что это не только поспособствует укреплению безопасности региона, но и даст экономический импульс.
Об этом сообщает Wprost, ссылаясь на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.
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Военную базу построят в Олецко
У меня для вас очень хорошие новости, очень хорошая информация. В конце этого года в Олецко будет создана воинская часть. Военная часть там (в Олецко – 24 Канал) означает безопасность для жителей самого города, а также для всего воеводства… Военная часть – это всегда благо для местного сообщества,
– сказал он.
По его словам, уже в апреле начнется строительство военной базы. Ее планируют построить быстро.
Он добавил, что личный состав, который будет располагаться на территории воинской части, войдет в первую варминскую артиллерийскую бригаду.
Штаб этой бригады находится в Венгожево, сообщил Мариуш Блащак.
Польша создает самую большую сухопутную армию в Европе
- Польша начинает больше всего за 50 лет перевооружение своей армии. На оборону страна потратит 4% ВВП. Эти расходы вдвое больше, чем нужно странам-членам НАТО. Это происходит в ответ на растущую угрозу со стороны России.
- Только 11-й артиллерийский полк Польши в декабре 2022 года получил 24 самоходные гаубицы K9 южнокорейского производства. Они могут поражать цели на расстоянии до 34 миль.
- Кроме того, министр обороны Польши Мариуш Блащак объяснил, что полномасштабное нападение России на Украину и непредсказуемый характер действий Владимира Путина показали, что стране нужно ускорить модернизацию оборудования.
- Более того, Польша имеет планы удвоить численности польской армии до 300 тысяч человек. Это решение превратит Варшаву в крупнейшее в Европе военное государство по численности личного состава к западу от Украины.
- Следует заметить, что страна к 2035 году планирует потратить на оружие ориентировочно 85 миллиардов фунтов стерлингов (более 100 миллиардов долларов). Причем оборонный бюджет на 2023 год составляет рекордные 26 миллиардов долларов.