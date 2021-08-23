Польша предложила гуманитарную помощь мигрантам на границе с Беларусью

Польское правительство обеспокоено из-за ситуации с мигрантами на территории Беларуси. Министерство иностранных дел страны сообщило, что готово отправить туда материальную помощь.

В министерство иностранных дел Беларуси направили дипломатическую ноту. Польша обратилась с запросом об актуальных проблемах, которые беспокоят страну.

К теме Польша укрепляет границу с Беларусью из-за наплыва мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана

Что отправят в Беларусь

Польская сторона считает, что ситуация серьезная, поэтому готова предоставить конвой с гуманитарной помощью. Для мигрантов в Беларуси могут отправить такие вещи:

палатки и кровати;

спальники и одеяла;

пижамы, постельное белье;

средства индивидуальной защиты;

продукты и лекарства.

Если Беларусь согласится, то гуманитарная помощь отправится при содействии Правительственного агентства стратегических резервов. Вещи доставят через ближайший пограничный переход и кратчайшим путем к месту, где находятся мигранты.

Читайте также Беженцы устроили беспорядки на границе Беларуси и Литвы: в воздух подняли вертолет

Мигранты в Беларуси: последние новости