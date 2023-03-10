Польша укрепляет границу с Беларусью противотанковыми ежами: красноречивые фото
Источник:Мариуш Блащак
Польша 9 марта приступила к укреплению границы с Беларусью. Для этого даже использовали противотанковые ежи.
Об этом рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в соцсетях. Отметим, что еще в феврале руководство Минобороны решило превентивно расширить меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.
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Польша начала укреплять свои границы в целях безопасности
В конце февраля Мариуш Блащак сообщил, что Польша строит укрепление на границе с Калининградской областью России. Он пояснил, что такие превентивные меры являются частью стратегии защиты и сдерживания, разработанной Минобороны.
В четверг, 9 марта, военнослужащие Польши приступили к установлению укреплений на границе с Беларусью. В частности, установили противотанковые ежи.
Военные устанавливают противотанковые ежи / Фото Мариуша Блащака
В феврале началось строительство охранных мер на границе с Калининградской областью. Сегодня военные начали строительство укреплений на границе с Беларусью,
– отметил министр обороны.
Как Польша укрепляет границу с Беларусью / Фото Мариуша Блащака
К слову, в прошлом году в Польше сообщили, что полностью завершили строительство стены на границе с Беларусью. Построить ее решили после миграционного кризиса, спровоцированного белорусскими властями.
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Недавно польско-белорусскую границу снова штурмовали нелегалы
- Нелегальные попытки пересечь границу Польши со стороны Беларуси не утихают. В начале марта польские пограничники зафиксировали на видео, как нелегалы, вооруженные резаками и стремянками, пробираются сквозь лес с рюкзаками.
- У одного из них на спине была сложная лестница, которую, вероятно, стремились использовать, чтобы перебраться через стену на границе.
- Пограничная служба Польши отметила, что люди вполне осознанно планировали незаконно пересечь границу чужого государства. Они заплатили организаторам, которые довезли их и снабдили необходимым оснащением.