"Это наш смысл существования": Польша усилит присутствие войск на востоке страны

Ситуация на границе с Польшей, в частности со стороны Беларуси, остается неопределенной. Поэтому в стране осознали необходимость усилить там присутствие своих войск.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Усилят присутствие войск на приграничных с Беларусью, Россией, Литвой и Украиной районах страны. Обратим внимание, что угроза для страны вполне реальна, ведь 24 марта на ее территорию залетала российская крылатая ракета.

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Это будет "постоянное присутствие"

Как отметил глава оборонного ведомства Польши, следует ожидать увеличения присутствия армии страны в:

Варминско-Мазурском,

Подляском,

Люблинском,

Подкарпатском воеводствах.

Я хочу вас в этом заверить, потому что это наш смысл существования,

– подчеркнул он.

По словам Косиняк-Камыша, на прошлой неделе провели заседание комитета по вопросам национальной безопасности. Во время него обсуждали ряд вопросов. В частности, ситуацию на границе с Беларусью и фиксацию увеличения количества попыток ее незаконно пересечь.

Министр обороны Польши добавил, что пограничную службу в охране государственной границы поддерживают военные в рамках Подляской военной оперативной группы. Обратим внимание, что соответствующие мероприятия планируются на следующий 2025 год.

Что касается увеличения на границе военного присутствия, то министр Косиняк-Камыш отметил, что речь идет о постоянном присутствии. Но это еще не все. Также в планах возвести и обустроить там новые хранилища для польских подразделений.

Вместе с тем министр обороны отметил, что направлены соответствующие меры на сдерживание потенциальных нападений и атак со стороны врага.

24 марта поляки поднимали истребители

Утром 24 марта российские военные нанесли ракетный удар по Украине. Большинство воздушных целей фиксировали на Западе. Более того, одна из ракет даже залетела на территорию Польши и пробыла там 39 секунд, прежде чем вернуться обратно.

Как отметили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши, нарушение воздушного пространства зафиксировали в 04:23 по местному времени (05:23 по Киеву). В страну залетела крылатая ракета, которую враг запустил, чтобы атаковать Украину.

Объект вошел в польское пространство вблизи села Осердув (Люблинское воеводство) и пробыл там 39 секунд. В течение всего полета за ним наблюдали военные радары,

– написали польские военные.

В то же время представители Оперативного командования Вооруженных сил Польши отметили, что ночью запускали все необходимые процедуры, направленные на обеспечение безопасности воздушного пространства страны. В частности, активизировали собственную и союзническую авиацию.