Почему блокирование Польшей 18 миллиардов для Украины не "предательство"

Польша заблокировала решение ЕС, в котором говорилось о выделении 18 миллиардов для Украины. Однако действительно проблема не в том, что Варшава изменила взгляд на помощь Украине.

Соответствующее решение Польши прокомментировал директор Института мировой политики Евгений Магда, пишет 24 канал. Он объяснил, почему соседняя страна вынуждена была пойти на это.

Заметьте Польша заблокировала в ЕС пакет решений, в том числе – 18 миллиардов для Украины, – СМИ

Почему в решении Польши нет измены

Блокировка конкретного документа Варшавой – это экономические проблемы самой Польши (налоги), которые не связаны с желанием снизить помощь Украине. Да, к сожалению, бывает. Как и то, что усиление Польши в ЕС не по вкусу Германии и другим "старосветским" странам,

– заявил Магда.

Украинский политолог объяснил, что этот вопрос, вероятнее всего, решится до конца декабря 2022 года на уровне ЕС.

Однако заверил, что российская пропаганда не обойдет вниманием это событие и, безусловно, Кремль будет использовать любой случай, чтобы вбить клин между Украиной и Польшей: "И будет (Москва – 24 канал) сеять "предательство" на всех уровнях, из-за полезных дураков и наглую ложь".

Лично я знаю: в битве за будущее без Москвы Польша на нашей стороне,

– объяснил директор Института мировой политики.

Почему Польша действительно на стороне Киева

Евгений Магда рассказал, что конец 2022 года для польско-украинских отношений – это испытание деньгами и доверием. Также политолог вспомнил, почему Польша до сих пор верная союзница Украины. В частности, стоит вспомнить хотя бы:

более 200 танков Т-72 и дивизион САУ Krab, которые нам передала Варшава;

помощь украинским беженцам и ВСУ.

Политолог вспомнил и Bayraktar Славомера Сераковского, и 75% наших беженцев, живущих в семьях, и поток грузов из Украины и в наше государство.

Что известно о 18 миллиардах для Украины от ЕС

Американское издание, ссылаясь сразу на 4 дипломата ЕС, заявили, что Польша отказалась поддержать пакетное соглашение. В нем было четыре решения: помощь Украине, план расходов Венгрии в рамках фонда восстановления ЕС после пандемии, решение о замораживании 6,3 миллиарда евро для Будапешта, а также налоговая реформа.

Последнюю не поддержала Польша. Эта реформа должна установить минимальную ставку налога на прибыль крупных корпораций в размере 15%.

По данным Brussels Playbook, официальные лица Европы говорили, что Варшава такими действиями хочет заставить Еврокомиссию высвободить деньги, предназначенные для восстановления после коронавируса. Их заблокировали из-за опасений верховенства закона в Польше.

Известно, что чешский премьер Петр Фиала более 11 часов убеждал своего коллегу из Польши Матеуша Моравецкого пойти на уступки. Однако это не помогло.

Эта налоговая реформа была принята 136 странами мира еще в 2021 году, чтобы глобальным корпорациям (например, Google, Amazon, Facebook) было сложнее уклониться от налогов. Она предусматривает 15% налога компании в стране, где она работает, а не там, где зарегистрирована.