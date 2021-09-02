Польша таки ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Польские власти ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за потока мигрантов. Такое решение принял президент Анджей Дуда.

О решительных шагах Польши в борьбе с наплывом нелегальных мигрантов сообщили в канцелярии Анджея Дуды.

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Польша вводит чрезвычайное положение на границе

Решено ввести чрезвычайное положение в зоне, указанной в распоряжении,

– говорится в сообщении.

Режим чрезвычайного положения будет действовать

на территории Подляского воеводства, расположенного в северо-восточной части страны, на границе с Беларусью и Литвой,

в Люблинском воеводстве, что в восточной части Польши.

Напомним, на днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагал президенту страны ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов.

Мигранты на границе Беларуси и Польши

Ранее ЕС ввел санкции против режима Лукашенко после задержания журналиста Романа Протасевича. Самопровозглашенный президент в ответ заявил, что "Беларусь больше не будет сдерживать потоки нелегалов в Европу".

Белорусские пограничники способствуют пересечению границ для мигрантов. Они пропускают их через границу к польской, но только в одну сторону.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак анонсировал, что страна сведет на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра.

Текст сообщения канцелярии президента Польши:

Детально проанализированы заявление о введении чрезвычайного положения в Подляшском воеводстве и части Люблинского воеводства. Дуда решил ввести чрезвычайное положение в зоне, указанной в распоряжении.