В Польше автобус со школьной экскурсией попал в ДТП: пострадали дети
Источник:TVN24
Вблизи Варшавы 27 декабря столкнулись два автобуса. В результате аварии пострадали 10 детей.
Инцидент произошел в городе Отвоцк Мазовецкого воеводства – на скоростной дороге S17 из Варшавы в направлении Люблина. Один из автобусов въехал на другой, двигавшийся по той же полосе движения.
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В автобусе находилась школьная экскурсия
По предварительной информации, в одном транспортном средстве находилась школьная экскурсия детей 4 – 6 классов, в другом – только водитель.
Представитель полиции Отвоцкая Бартломей Баран сказал, что предварительно речь шла о 10 пострадавших детях. На место инцидента прибыли машины и вертолет скорой помощи.
По прибытии скорой выяснилось, что пострадавшие дети не нуждаются в госпитализации. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
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