В Польше в ДТП погибла 19-летняя украинка: авто съехало в ров и перевернулось
Источник:Gazeta Lubuska
В Любушском воеводстве на западе Польши, произошла жуткая авария. В результате нее погибла 19-летняя девушка из Украины.
ДТП произошло утром 16 октября между населенными пунктами Будзехув и Ясень. На место оперативно прибыли экстренные службы, полиция и работники местной прокуратуры.
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31-летний гражданин Украины, находившийся за рулем автомобиля Nissan, выехал на встречную полосу движения. После этого машина съехала в ров и перевернулась. Что к этому привело – пока неизвестно. Одна из пассажирок легковушки погибла на месте. Другой пассажир и водитель – не пострадали.
Юная украинка погибла в Польше / Фото OSP Jasień
Водитель и другой пассажир не пострадали / Фото OSP Jasień
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- Ранее вблизи польского города Олесница в ДТП погиб украинец. Ему было примерно 30 лет. По предварительным данным, водитель мог не пристегнуться ремнями безопасности, либо ехал с превышенной скоростью.
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