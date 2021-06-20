В Польше в ДТП попала военная техника – сгорели два танка: фото

В Польше на дороге А6 у города Щецин 19 июня в аварию попала колонна военной техники. В результате столкновения эвакуаторов начался пожар.

При этом два танка Т-72 – сгорели. К счастью, их перевозили без боеприпасов, поэтому не произошло беды и никто не погиб.

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В Польше на дороге горели танки: что случилось

19 июня на трассе А6 в Польше у Щецина в 11:45 произошла необычная авария.

Два эвакуатора столкнулись между собой, из-за чего возник крупный пожар.

Но беда в том, что эвакуаторы транспортировали танки. В результате пожара два Т-72 сгорели.

В результате пожара два Т-72 сгорели. К счастью, тяжелую боевую технику перевозили без боеприпасов.

Однако на месте происшествия были слышны взрывы, а над дорогой поднимались клубы черного дыма.

а над дорогой поднимались клубы черного дыма. Это показали фото и видео с места инцидента, которые публиковали в соцсетях очевидцы.

Пожар и авария с танками в Польше: фото и видео в соцсетях опубликовали очевидцы

Пять пожарных расчетов ликвидировали огонь в течение получаса. Жертв и разрушений вроде бы нет.

Водителей, которые стали участниками ДТП, отправили в больницу для диагностики.

Причины происшествия будет устанавливать следствие.

Пока пожарные говорят, что виновата "последовательность несчастных случаев".

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