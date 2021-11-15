В Польше на границе с Беларусью задержали пропагандистов Russia Today
Источник:телеграм Ксении Федоровой
В Польше на границе стражи порядка задержали двух работников французской редакции российского пропагандистского ресурса Russia Today. В полиции заявили, что у мужчин не было разрешения на пребывание в приграничной зоне.
Причина в том, что там действует режим чрезвычайного положения из-за наплыва беженцев. О задержании журналистов сообщила в телеграме руководитель редакции Ксения Федорова.
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На польской границе задержаны двое пропагандистов Russia Today
Нашу съемочную группу задержали на польско-белорусской границе,
– написала Федорова.
Она также объяснила, что задержали граждан Франции:
- корреспондента RT France Давида Калифа;
- его оператора Жорди Демори.
Добавила, что "последнее сообщение, полученное от нашего корреспондента, это "наручники", с тех пор на связь группа не выходит".
Не имели разрешения, – Польша объяснила задержание
Спикер полиции Подляшья Томаш Крупа подтвердил задержание двух мужчин. Он также пояснил, что работники RT были задержаны в приграничной зоне вблизи населенного пункта Уснаж-Гурны.
Мужчины не имели разрешения пограничников на въезд в зону режима чрезвычайного положения,
– объяснил Крупа.
Он добавил, что из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью на эту зону распространяется чрезвычайное положение. Поэтому людям, которые там не живут и не работают, а также не являются работниками госслужб, нужно разрешение.
Кратко об обострении ситуации на польско-белорусской границе
- 8 ноября на границе заметили несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в ЕС.
- В этот же день Польша объявила на границе боевую готовность и разместила 12 тысяч военных.
- По состоянию на 15 ноября ситуация не улучшилась и даже разгорается. Именно поэтому ЕС утвердил новые санкции против Белоруссии. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк. Однако пока неизвестно, чего именно они касаются.
- Минобороны Польши сообщило, что на границе с белорусской стороны слышна стрельба. В ведомстве отметили, что такие провокации стали реальностью, в которой живут польские солдаты.
Полный текст публикации Ксении Федоровой:
Наша съемочная группа была задержана на польско-белорусской границе.
Корреспондент RT France Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведет себя "крайне недружелюбно".
Последнее сообщение, которое мы получили от нашего корреспондента – это "наручники", с тех пор группа не выходит.