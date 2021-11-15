Причина в тому, що там наразі діє режим надзвичайного стану через наплив біженців. Про затримання журналістів повідомила у телеграмі керівниця редакції Ксенія Федорова.

До теми Ситуація загострюється: на кордоні з Польщею чутно стрілянину з білоруського боку

На польському кордоні затримали двох пропагандистів Russia Today

Нашу знімальну групу затримали на польсько-білоруському кордоні,
– написала Федорова.

Вона також пояснила, що затримали громадян Франції:

  • кореспондента RT France Давіда Каліфа;
  • його оператора Жорді Деморі.

Додала, що "останнє повідомлення, яке ми отримали від нашого кореспондента, це "наручники", відтоді на зв'язок група не виходить".

Не мали дозволу, – Польща пояснила затримання

Речник поліції Підляшшя Томаш Крупа підтвердив затримання двох чоловіків. Він також пояснив, що працівників RT затримали у прикордонній зоні поблизу населеного пункту Уснаж-Гурни.

Чоловіки не мали дозволу прикордонників на в'їзд у режим надзвичайного стану,
– пояснив Крупа.

Він додав, що через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю на цю зону поширюється надзвичайний стан. Тому людям, які там не живуть й не працюють, а також не є працівниками держслужб, потрібен дозвіл.

Коротко про загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні

Повний текст публікації Ксенії Федорової:

Нашу знімальну групу затримали на польсько-білоруському кордоні.

Кореспондент RT France Давид Каліфа та оператор Жорді Деморі встигли вийти в прямий ефір телефоном і розповісти, що польська поліція поводиться "вкрай недружелюбно".

Останнє повідомлення, яке ми отримали від нашого кореспондента, – це "наручники", з того часу група не виходить.