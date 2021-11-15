Причина в тому, що там наразі діє режим надзвичайного стану через наплив біженців. Про затримання журналістів повідомила у телеграмі керівниця редакції Ксенія Федорова.

До теми Ситуація загострюється: на кордоні з Польщею чутно стрілянину з білоруського боку

На польському кордоні затримали двох пропагандистів Russia Today

Нашу знімальну групу затримали на польсько-білоруському кордоні,

– написала Федорова.

Вона також пояснила, що затримали громадян Франції:

кореспондента RT France Давіда Каліфа;

його оператора Жорді Деморі.

Додала, що "останнє повідомлення, яке ми отримали від нашого кореспондента, це "наручники", відтоді на зв'язок група не виходить".

Не мали дозволу, – Польща пояснила затримання

Речник поліції Підляшшя Томаш Крупа підтвердив затримання двох чоловіків. Він також пояснив, що працівників RT затримали у прикордонній зоні поблизу населеного пункту Уснаж-Гурни.

Чоловіки не мали дозволу прикордонників на в'їзд у режим надзвичайного стану,

– пояснив Крупа.

Він додав, що через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю на цю зону поширюється надзвичайний стан. Тому людям, які там не живуть й не працюють, а також не є працівниками держслужб, потрібен дозвіл.

Коротко про загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні

8 листопада на кордоні помітили декілька тисяч мігрантів, які хотіли потрапити у ЄС.

У цей же день Польща оголосила на кордоні бойову готовність та розмістила 12 тисяч військових.

Станом на 15 листопада, ситуація не покращилась та навіть загосрюється. Саме тому ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі. Про це повідомив журналіст Рікард Юзвяк. Проте наразі невідомо, чого саме вони стосуються.

Міноборони Польщі повідомило, що на кордоні з білоруського боку чутно стрілянину. У відомстві наголосили: такі провокації стали реальністю, у якій живуть польські солдати.

Повний текст публікації Ксенії Федорової:

Нашу знімальну групу затримали на польсько-білоруському кордоні.

Кореспондент RT France Давид Каліфа та оператор Жорді Деморі встигли вийти в прямий ефір телефоном і розповісти, що польська поліція поводиться "вкрай недружелюбно".

Останнє повідомлення, яке ми отримали від нашого кореспондента, – це "наручники", з того часу група не виходить.