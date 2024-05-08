Хотел в Европу: в Польше на границе задержали дезертира из российской армии

В Польше на границе с Беларусью задержали российского военного, который пытался сбежать из армии.

Россиянин хотел нелегально пересечь границу через миграционный канал, организованный режимом Лукашенко.

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Российский дезертир на границе

Журналисты сообщили, что задержанному российскому солдату – 41 год. Он был в гражданской одежде и без оружия и пытался попасть в Польшу, вероятно, прямо с украинского фронта.

Подляская пограничная охрана не хочет комментировать эти сообщения, однако подтверждает, что в Польше при попытке пересечения границы офицеры задержали российского дезертира,

– говорится в сообщении.

У солдата также нашли российские военные документы, в том числе контракт с армией, который предусматривает участие в военных действиях против Украины.

Россиянин пытался воспользоваться организованным режимом Александра Лукашенко миграционным каналом. Им пользуются иностранцы преимущественно с Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии, чтобы попасть в Европу.

41-летнего россиянина сейчас проверяют польские службы.

В российской армии рекордное дезертирство

С начала "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года в России осудили тысячи российских военнослужащих за дезертирство. Речь идет о количестве в 7400 оккупантов.

В марте 2024 года военные суды России осудили за дезертирство рекордное количество российских военнослужащих – 684 человека.

Многие российские бойцы, которых разыскивают и которые предстают перед военным судом, получают условные сроки и после этого их возвращают в части и на передовую. В то же время количество запросов на убежище в западных странах от россиян, которые уклоняются от военной службы, достигло рекордного уровня.