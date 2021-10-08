В Польше на ходу загорелся автобус с украинцами: жуткое видео

8 октября 2021 , 17:25
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Источник:

Policja Lubelska

В Польше в ночь с 7 на 8 октября загорелся автобус, который двигался по маршруту Слупск – Тернополь. В салоне находились 2 водителя и 29 пассажиров.

Автобус загорелся 6 октября около 23:00 вблизи Томашова Любельского. Это на расстоянии 23 км от украинской границы.

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Правоохранители рассказали, что жертв или пострадавших в результате инцидента, к счастью, не было.

К счастью, водитель вовремя смог остановиться, а пассажиры успели выбежать до того, как огонь охватил весь автобус,
– говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало блокирование тормозной системы. Детали устанавливают специалисты.

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Автор: Мар'яна Бекало