В Польше не увидели никаких результатов от переговоров Путина и Байдена

В польском МИД заявили, что не видят результатов переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Из-за этого Польша намерена наращивать свою военную мощь самостоятельно.

В Министерстве иностранных дел Польши убеждены, что разговор президентов США и России не дал никаких результатов. Об этом рассказал заместитель главы МИД Шимон Шинковский вель Сенк.

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Диалог США и России важен

Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что диалог Вашингтона и Москвы важен. Однако значительно весомее реальные действия, направленные на безопасность Украины и Европы.

После вчерашней встречи, с нашей точки зрения, я пока не вижу положительных эффектов,

– заявил замглавы польского МИД.

Именно из-за этого, по словам заместителя министра, Польша не надеется на переговоры, а планирует развивать собственную обороноспособность. Еще одной причиной, по мнению Шинковского, является политика "обманчивой деэскалации", которую Россия ведет с 2014 года.

Переговоры Путина и Байдена: главное

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина состоялись 7 декабря по видеосвязи по защищенной линии.

Разговор глав государств длился более 2 часов. Среди главных тем – Украина и наращивание Россией войск у наших границ.

В то же время в Кремле опубликовали заявление, в котором темой разговора указали якобы "внутриукраинский кризис".

Также в Москве заявили, что Байден и Путин проведут еще одну встречу. Однако даты не сообщили.

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