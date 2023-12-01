Шпионил в пользу России: в Польше будут судить гражданина Украины
Источник:Onet.pl.
Польский суд лишил свободы сроком на 1 год украинца. Мужчину обвинили в сотрудничестве с Россией.
Районный суд польского города Гданьск осудил 44-летнего гражданина Украины на 1 год за пособничество стране-агрессору. Агент собирал информацию о критической инфраструктуре в Польше и передавал ее российской спецслужбе.
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Что инкриминируют украинцу
Гражданин Украины собирал информацию о критической инфраструктуре в провинции Поморского и Куявско-Поморского воеводств, а также о деятельности польских служб и органов, отвечающих за безопасность. Далее мужчина передавал эту информацию российским спецслужбам.
По данным следствия, украинца завербовали именно в Польше. Известно, что подозреваемый находился в соседней стране с января 2023 года. В марте он был задержан. А в конце августа прокуратура предъявила мужчине обвинение.
Другие случаи российского шпионажа
- Ранее министр юстиции – генпрокурор Польши Збигнев Зебро в сети Х (Twitter) сообщал об обнаружении шпионской сети в городе Люблин. 16 агентов вели разведывательную деятельность в морских портах и воинских частях, а также готовили диверсии и занимались пропагандой по заказу российской разведки. Каждому из фигурантов грозит лишение свободы на 10 лет.
- Также в США остается большое количество русских шпионов. О российской контрразведывательной угрозе сообщили в ФБР. Там уверяют, что предотвращают и блокируют деятельность агентов, несущих угрозу стране.
- Ранее отмечалось, что на крыше российского посольства в Кишиневе увеличивается количество устройств для передачи информации. А перед важными встречами там появляются офицеры российской разведки.
- По данным журналистов, устройства могут использоваться для шпионажа. А люди, которые их устанавливали, сотрудничают с хакерами, которые взламывали почту Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Хиллари Клинтон.