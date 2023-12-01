Шпионил в пользу России: в Польше будут судить гражданина Украины

Польский суд лишил свободы сроком на 1 год украинца. Мужчину обвинили в сотрудничестве с Россией.

Районный суд польского города Гданьск осудил 44-летнего гражданина Украины на 1 год за пособничество стране-агрессору. Агент собирал информацию о критической инфраструктуре в Польше и передавал ее российской спецслужбе.

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Что инкриминируют украинцу

Гражданин Украины собирал информацию о критической инфраструктуре в провинции Поморского и Куявско-Поморского воеводств, а также о деятельности польских служб и органов, отвечающих за безопасность. Далее мужчина передавал эту информацию российским спецслужбам.

По данным следствия, украинца завербовали именно в Польше. Известно, что подозреваемый находился в соседней стране с января 2023 года. В марте он был задержан. А в конце августа прокуратура предъявила мужчине обвинение.

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