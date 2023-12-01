Районний суд польського міста Гданськ засудив 44-річного громадянина України на 1 рік за пособництво країні-агресору. Агент збирав інформацію щодо критичної інфраструктури в Польщі та передавав її російській спецслужбі.

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Що інкримінують українцю

Громадянин України збирав інформацію щодо критичної інфраструктури в провінції Поморського та Куявсько-Поморського воєводств, а також щодо діяльності польських служб та органів, які відповідають за безпеку. Далі чоловік передавав цю інформацію російським спецслужбам.

За даними слідства, українця завербували саме в Польщі. Відомо, що підозрюваний перебував у сусідній країні з січня 2023 року. У березні його затримали. А наприкінці серпня прокуратура висунула чоловіку обвинувачення.

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