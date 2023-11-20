Подозревают в убийстве жены и детей: в Польше задержали гражданина Украины

В Польше задержан гражданин Украины. Мужчину подозревают в убийстве своей жены и двух малолетних дочерей.

Соответствующую информацию журналистам подтвердил спикер Окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк. Кроме того, прокомментировал генконсул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь.

Читайте также В Польше мужчина убил 6-летнего сына и скрылся в лесу: полиция четвертый день проводит поиски

Погибли женщина и две маленькие девочки

Над делом уже работает прокуратура.

Я подтверждаю, что задержан человек – отец двух девочек и муж женщины, тела которых мы обнаружили. Сегодня будут проведены вскрытия тел трех погибших. Сегодня в полдень мы планируем допросить этого мужчину. Подтверждаю, что этот мужчина, женщина и дети являются украинцами,

– заявил Вавжиняк.

Кроме того, спикер прокуратуры сообщил, что семья находилась в Познани еще с 2019 года. В частности, проживали в двухэтажном частном доме.

Важно В Польше разбился автобус с украинцами: есть жертвы и пострадавшие

Что известно о семье

Генконсул Украины во Вроцлаве также подтвердил получение консульским учреждением информации по этому поводу от польских следственных органов.

"Мы держим это дело на контроле", – подчеркнул Юрий Токарь.

Также отметил, что речь идет о 42-летнем мужчине, который при пока невыясненных обстоятельствах якобы "убил свою 29-летнюю жену и двоих детей в возрасте 1,5 и 4,5 года".

Токарь добавил, предварительно известно, что по данным польских органов, эта семья считалась благополучной. Мужчина занимался бизнесом.

польские СМИ сообщали, что трагедия произошла в субботу в населенном пункте Пущиково в пригороде Познани. В полиции пока не сообщали, был ли подозреваемый трезвым в момент преступления.