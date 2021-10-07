В Польше произошла авария, погибли украинцы: жуткие фото

В Польше 7 октября произошла смертельная авария с участием украинцев. На месте ДТП погибли двое молодых мужчин, машину которых просто смяло.

В прокуратуре Катовице сообщили, что авария произошла при съезде с автодороги №86.

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В легковушке ехали двое молодых украинцев

В легковушке Opel Astra находились двое молодых украинцев в возрасте 21 и 22 года. Машина, в которой они были, съехала с дороги, перевернулась и врезалась в дерево.

Автомобиль разбило вдребезги

К сожалению, оба молодых человека погибли на месте.Доставали их тела из полностью разбитого авто спасатели.Из-за аварии дорогу заблокировали на 5 часов. Пробки, которые образовались, достигали длиной 7 километров.



​Из-за ДТП на много часов перекрыли дорогу / Фото Dziennik Zachodni



​Машину разбило вдребезги / Фото Dziennik Zachodni

Накануне в аварию попал еще один водитель-украинец

Накануне в Катовице произошло еще одно ДТП. 43-летний украинец, который был за рулем грузовика, съехал с дороги. Далее фура врезалась в защитный экран. Водителя госпитализировали без сознания. Сейчас он в тяжелом состоянии.

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Отметим, что в конце сентября в Польше погиб еще один украинец. ДТП произошло вблизи города Олесница. По информации СМИ, мужчине было всего 30 лет.