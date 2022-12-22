Роковая ошибка, – в Польше упрекнули Макрона из-за "гарантий" для России
Источник:Wszystko co najważniejsze
Французский лидер Эммануэль Макрон переживает из-за будущего России, ведущей кровавую войну против Украины. Макрон заявил о необходимости "гарантий безопасности" для России, за что оказался под критикой в странах ЕС, в том числе в Польше.
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сказал, что заявления Макрона о "гарантиях" для России – это стратегическая ошибка. Он подчеркнул, что России никто не угрожает, поэтому никаких гарантий не требуется.
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В Польше заявили, что в переговорах с Россией нет смысла
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности России расценивается как роковая стратегическая ошибка. России не угрожает нападение извне, она не нуждается в дополнительных гарантиях, потому что ей ничего не угрожает,
– заявил Яблонский.
Замглавы МИД Польши подчеркнул, что какие-либо переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным не имеют смысла. Он заявил, что Россия стремится к переговорам не для мира.
"Президент США Джо Байден абсолютно прав, когда говорит, чтобы разговор с Россией имел смысл, он должен быть честным и заслуживать доверия. Сейчас Россия не является заслуживающей доверия стороной, ее цель не в том, чтобы закончить войну и установить мир", – резюмировал польский дипломат.
Макрон оказался под критикой из-за скандального заявления
- Эммануэль Макрон пытается поддерживать контакты с Путиным во время войны. Французский лидер не раз говорил с диктатором по телефону.
- Весной Макрон впервые заявил, что Западу следует позаботиться о "лице Путина" после войны. После этого заявления он впервые оказался под критикой, в частности, в Украине.
- Макрона критиковали также союзники. Французскому президенту досталось заявление о том, что НАТО не будет применять ядерное оружие, если это сделает Россия.
- Хотя лидер Франции считает ошибкой решение Путина начать войну, он настаивает на том, что России и Украине следует сесть за стол переговоров. Соответствующие заявления Макрона противоречат позиции Запада, где согласны, что режим Путина должен проиграть.
- Недавно он еще раз заявил, что для России нужны гарантии безопасности. В ЕС остро отреагировали на подобные высказывания французского лидера. Особенно они возмутили страны Балтии, Польшу и Словакию, которые инициировали демарш на этот счет.