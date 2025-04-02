Выманили из России, – генерал-майор СБУ раскрыл детали задержания пропагандиста Молчанова

Впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, работавшего против нашего государства в информационном поле. Он был задержан в Польше, сейчас находится в киевском СИЗО. Он позиционировал себя как "политический эксперт".

Это не было классическое задержание человека, который осуществлял свою деятельность на территории ЕС, а после этого был передан Украине. Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал-майор СБУ Виктор Ягун, подчеркнув, что это результат совместной длительной спецоперации Украины и Польши.

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Как Молчанова выманили на территорию ЕС?

Злоумышленник Кирилл Молчанов был завербован и работал одновременно на две российские спецслужбы: ФСБ и внешнюю разведку России. Он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации на территории союзников нашего государства.

"Его выманили из России в ЕС. Как неудивительно, он согласился поехать получать какую-то награду в Германию, вымышленная эта награда или нет – это уже другое дело. То, что он поехал через Польшу и на ее территории его перехватили и задержали – результат совместных мероприятий украинских и польских спецслужб. Говорить, что это поляки его задержали и нам передали – немного неправильно", – отметил Ягун.

С какими государствами сотрудничают украинские спецслужбы?

По словам генерала-майора СБУ, этот инцидент не является уникальным. Уже были аналогичные совместные спецоперации с другими странами ЕС и НАТО, удавалось задержать людей, которые работали на Россию.

Этот случай просто медийный, потому что этот человек известен, узнаваем. Всем пропагандистам надо понять, что времена меняются,

– подчеркнул Ягун.

Особенно это подтверждается на фоне того, что Польша объявила подозрение части российских судмедэкспертов по делу Смоленской авиакатастрофы. Это, по мнению генерала-майора СБУ, говорит о том, что в Польше действительно изменилась ситуация и там перешли на совсем другой уровень противодействия российским спецслужбам.

Есть ряд злоумышленников, которые находятся сейчас на территории ЕС и, к сожалению, не всегда удается найти Украине взаимопонимание с представителями других стран, потому что они считают этих лиц не пророссийскими пропагандистами, а журналистами.

Кроме того, аргументируют, что в Украине война и эти люди могут быть преследуемыми, а если они будут задержаны, то во время военного положения наше государство якобы не сможет гарантировать им безопасность. Однако с Польшей взаимопонимание в этом направлении Украина нашла, как и со странами Балтии.

Есть интересная история с Финляндией, где был осужден один из лидеров группировки "Русич", а также с Эстонией, где был привлечен к ответственности человек, хотя и за нарушение эстонского законодательства, но который фактически работал на Россию, участвовал в боевых действиях в Украине,

– рассказал Ягун.

Украина сотрудничает и с Молдовой, там проводились совместные операции по задержанию бывших "вагнеровцев" и препятствованию деятельности пророссийских структур, которые в частности использовали украинских граждан. Генерал-майор СБУ подытожил, что взаимопонимание с другими странами есть, но отметил, что все случаи индивидуальны и не всегда все удается так как планируется. Приходится прилагать очень много усилий, чтобы достичь успеха в таких спецоперациях.