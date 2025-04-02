Це не було класичне затримання людини, яка здійснювала свою діяльність на території ЄС, а після цього була передана Україні. На цьому в етері 24 Каналу наголосив генерал-майор СБУ Віктор Ягун, підкресливши, що це результат спільної тривалої спецоперації України та Польщі.

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Як Молчанова виманили на територію ЄС?

Зловмисник Кирило Молчанов був завербований і працював одночасно на дві російські спецслужби: ФСБ та зовнішню розвідку Росії. Він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації на території союзників нашої держави.

"Його виманили з Росії в ЄС. Як недивно, він погодився поїхати отримувати якусь нагороду в Німеччину, вигадана ця нагорода чи ні – це вже інша справа. Те, що він поїхав через Польщу і на її території його перехопили й затримали – результат спільних заходів українських та польських спецслужб. Казати, що це поляки його затримали й нам передали – трохи неправильно", – зазначив Ягун.

З якими державами співпрацюють українські спецслужби?

Зі слів генерала-майора СБУ, цей інцидент не є унікальним. Вже були аналогічні спільні спецоперації з іншими країнами ЄС і НАТО, вдавалося затримати людей, які працювали на Росію.

Цей випадок просто медійний, тому що ця людина відома, впізнавана. Всім пропагандистам треба зрозуміти, що часи змінюються,

– наголосив Ягун.

Особливо це підтверджується на тлі того, що Польща оголосила підозру частині російських судмедекспертів у справі Смоленської авіакатастрофи. Це, на думку генерала-майора СБУ, говорить про те, що в Польщі дійсно змінилась ситуація і там перейшли на зовсім інший рівень протидії російським спецслужбам.

Є низка зловмисників, які перебувають зараз на території ЄС і, на жаль, не завжди вдається знайти Україні порозуміння з представниками інших країн, тому що вони вважають цих осіб не проросійськими пропагандистами, а журналістами.

Крім того, аргументують, що в Україні війна і ці люди можуть бути переслідуваними, а якщо вони будуть затримані, то під час воєнного стану наша держава начебто не зможе гарантувати їм безпеку. Однак з Польщею порозуміння в цьому напрямку Україна знайшла, як і з країнами Балтії.

Є цікава історія з Фінляндією, де був засуджений один з лідерів угруповання "Русич", а також з Естонією, де була притягнута до відповідальності людина, хоча й за порушення естонського законодавства, але яка фактично працювала на Росію, брала участь в бойових діях в Україні,

– розповів Ягун.

Україна співпрацює і з Молдовою, там проводились спільні операції з затримання колишніх "вагнерівців" і перешкоджання діяльності проросійських структур, які зокрема використовували українських громадян. Генерал-майор СБУ підсумував, що порозуміння з іншими країнами є, але наголосив, що всі випадки індивідуальні та не завжди все вдається так як планується. Доводиться докладати дуже багато зусиль, щоб досягти успіху в таких спецопераціях.