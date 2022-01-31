С Польшей уже обсуждаем оказание помощи, а позиция Германии меня удивила, – Резников

Алексей Резников анонсировал встречу на платформе Люблинского треугольника. Министры обороны Украины, Литвы и Польши проведут переговоры в ближайшее время.

Министр обороны Украины Резников рассказал, что сейчас обсуждают время и дату события. Также уже в ближайшие дни он созвонится с Мариушем Блащаком – своим польским коллегой.

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По словам Резникова, Украина уже получила предложение военно-технической помощи Минобороны Польши. Стороны согласовывают детали. Это очень важно для Украины.

Резников заметил, что позиция Польши для него абсолютно комфортна. Украина и Польша – друзья.

Позиция Германии – удивила

Министр подчеркнул: его удивило, что новое правительство не изменило свою позицию относительно предоставления именно военно-технической помощи Украине. Речь не о гуманитарной помощи или о лечении украинских военных.

Резников считает несправедливым, что когда обсуждают достройку скандального "Северного потока-2", официальные лица Германии продолжают декларировать: помогать Украине не нужно, лучше предоставить ей возможность защищаться.

К сожалению, наблюдается очень мощная зависимость Германии от России. Это очевидно,

– заявил Резников.

Министр отметил: Украина не говорит, что Германия должна что-то продавать или дарить. Украинская сторона хочет, чтобы страна перестала блокировать возможность легально и открыто приобрести средства защиты и оружия через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency).

Германия блокирует закупку оружия

Еще в декабре 2021 года Резников сообщил, что Германия блокирует поставки оружия в Украину через НАТО.

Осенью немецкое правительство наложило вето на покупку винтовок для борьбы с дронами и антиснайперскими системами через Агентство поддержки и закупок Альянса.

Кроме того, в кабинете министров Германии заявили, что правительство Германии абсолютно исключает поставки в Украину летального вооружения. Официальный Берлин опасается, что это может привести к эскалации конфликта с Россией.

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