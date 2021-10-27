Польшу обязали платить по миллиону евро в день: все из-за отказа выполнить решение суда ЕС

Суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу платить ежедневный штраф в размере 1 миллиона евро. Все из-за отказа Варшавы выполнять решение, которое касается реформы судебной системы страны.

Соответствующий приговор вынесли во время заседания в среду, 27 октября. Его служители Фемиды объяснили необходимостью избежать "серьезного и непоправимого ущерба правопорядку Евросоюза, а также ценностям, на которых он основан".

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В то же время в решении отмечается, что нужно также прекратить деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда. Ее работа несовместима с нормами ЕС относительно независимости и беспристрастности судебной власти.

Кроме этого, суд постановил, что отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с конституцией Польши после того, как польский конституционный суд признал приоритет законодательства своего государства над законами Евросоюза.

Противоречия между Польшей и ЕС: кратко

В Польше продолжаются обсуждения и споры относительно судебной системы. В декабре 2019 года даже речь шла о рисках исключения Польши из ЕС.

В феврале 2020 года в Польше приняли закон, по которому могут наказывать судей, которые ставят под сомнение законность решений или кадровые назначения. Такое решение возмутило ЕС: там считают, что государство нарушает права судей и принципы независимости судебной системы.

Суд Европейского союза обязал Польшу немедленно остановить применение национальных положений, касающихся полномочий Дисциплинарной палаты Верховного Суда.

Сами же граждане Польши бастуют и не хотят, чтобы в судебную систему вмешивались извне. В СМИ начали распространяться слухи о вероятном выходе Польши из ЕС. Впрочем, власти отрицают этот сценарий.