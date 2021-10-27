Польшу обязали платить по миллиону евро в день: все из-за отказа выполнить решение суда ЕС
Источник:DW
Суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу платить ежедневный штраф в размере 1 миллиона евро. Все из-за отказа Варшавы выполнять решение, которое касается реформы судебной системы страны.
Соответствующий приговор вынесли во время заседания в среду, 27 октября. Его служители Фемиды объяснили необходимостью избежать "серьезного и непоправимого ущерба правопорядку Евросоюза, а также ценностям, на которых он основан".
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В то же время в решении отмечается, что нужно также прекратить деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда. Ее работа несовместима с нормами ЕС относительно независимости и беспристрастности судебной власти.
Кроме этого, суд постановил, что отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с конституцией Польши после того, как польский конституционный суд признал приоритет законодательства своего государства над законами Евросоюза.Обратите внимание! Признание польским судом верховенства законов страны над законодательством ЕС может остановить финансирование проектов Польши из общего бюджета Европейского Союза.
Противоречия между Польшей и ЕС: кратко
- В Польше продолжаются обсуждения и споры относительно судебной системы. В декабре 2019 года даже речь шла о рисках исключения Польши из ЕС.
- В феврале 2020 года в Польше приняли закон, по которому могут наказывать судей, которые ставят под сомнение законность решений или кадровые назначения. Такое решение возмутило ЕС: там считают, что государство нарушает права судей и принципы независимости судебной системы.
- Суд Европейского союза обязал Польшу немедленно остановить применение национальных положений, касающихся полномочий Дисциплинарной палаты Верховного Суда.
- Сами же граждане Польши бастуют и не хотят, чтобы в судебную систему вмешивались извне. В СМИ начали распространяться слухи о вероятном выходе Польши из ЕС. Впрочем, власти отрицают этот сценарий.