В Польшу пытались прорваться 150 нелегалов из Беларуси
22 ноября 2021 , 11:35Читати новину українською
Источник:Пограничная служба Польши
Примерно 150 нелегальных мигрантов из Беларуси 21 ноября пытались прорваться через границу Польши. Они были настроены агрессивно.
Нападение на польскую границу контролировали белорусские спецслужбы. Прорыва не произошло.
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На видеокадрах видно, что беспорядки случились ночью.
Нелегалы пытались прорваться в Польшу: смотрите видеоВажно! Это уже не первая попытка прорыва границы. Последняя похожая ситуация произошла 20 ноября. Тогда сотня мигрантов пыталась попасть в Польшу.
Польский премьер Матеуш Моравецкий предположил, что кризис на границе может продолжаться месяцы или даже годы.
Миграционный кризис: последние новости
- Польские пограничники зафиксировали, как пьяные белорусские спецслужбы дежурят на границе с оружием в руках.
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