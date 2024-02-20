Польские забастовщики усилили ограничения движения транспорта на границе: какая сейчас ситуация на ПП

Польские протестующие заявили, что с 20 февраля будут блокировать все пункты пропуска на границе с Украиной. Пограничники подтвердили, что происходит более жесткое блокирование границы.

В Госпогранслужбе объяснили, какая ситуация на разных пунктах пропуска. Ведь утром 20 февраля протестующие даже перекрывали железную дорогу возле пункта пропуска "Медыка – Шегини" и снова высыпали украинское зерно из вагона.

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Какова ситуация на границах

Польские забастовщики начали более жесткое ограничение движения транспортных средств на границе с Украиной,

– объяснили пограничники.

Они рассказали, какая ситуация на разных пунктах пропуска. В частности, на:

" Медыка – Шегини" – польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков. Они не сообщили, до какого времени продлится блокирование пункта пропуска;

– польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков. Они не сообщили, до какого времени продлится блокирование пункта пропуска; "Долгобичев – Угринов" – возле пункта пропуска протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 20 февраля;

– возле пункта пропуска протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 20 февраля; "Зосин – Устилуг" – с 13:00 по 16:00 20 февраля протестующие планируют ограничить движение автобусов, грузовых и легковых машин в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью;

– с 13:00 по 16:00 20 февраля протестующие планируют ограничить движение автобусов, грузовых и легковых машин в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью; "Корчова – Краковец" – до 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. В то же время автобусы, микроавтобусы, легковые авто в оба направления смогут свободно двигаться;

– до 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. В то же время автобусы, микроавтобусы, легковые авто в оба направления смогут свободно двигаться; "Хребенное – Рава-Русская" – протестующие с 13:00 20 февраля полностью заблокировали движение в обоих направлениях для всего транспорта, кроме того, везущего критически важные грузы и гуманитарную помощь;

– протестующие с 13:00 20 февраля полностью заблокировали движение в обоих направлениях для всего транспорта, кроме того, везущего критически важные грузы и гуманитарную помощь; "Дорохуск – Ягодын" – до 19:00 планируют полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях.

В ответ на поступки польских фермеров украинские перевозчики устроили зеркальную акцию на трех пунктах пропуска – "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини". Они контролируют проезд польских грузовиков и не позволяют им объезжать общую очередь. Акция продлится круглосуточно до 15 марта или до разблокирования границ польскими митингующими.

Польские фермеры усилили протест