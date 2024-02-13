Польские фермеры заблокировали 5 пунктов: какая ситуация на границе и пускают ли легковые авто

Польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. По состоянию на 13 февраля в очередях стоят тысячи грузовиков на 5 направлениях.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко. Он добавил, что еще вчера, 12 февраля, польские фермеры блокировали 2 направления – "Ягодин" и "Рава-Русская", а затем заблокировали еще 3 пункта пропуска.

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Какова ситуация на польской границе

По состоянию на сейчас заблокирована работа 5 пунктов пропуска:

"Ягодин – Дорогуск",

"Рава-Русская – Гребенное",

"Шегини – Медика",

"Устилуг – Зосин",

"Угринов – Долгобичув".

По словам Демченко, на этих 5 направлениях блокируется движение украинских грузовиков. За час на границе могут пропускать от 1 до 3 автомобилей на каждом из направлений, которые едут как в Польшу, так и в Украину. К счастью, не блокируют движение для других транспортных средств.

Все зависит от организаторов и участников и их желание пропустить автомобили через свои условные места, где они блокируют движение. К счастью, не блокируется движение для других категорий транспорта. Легковые автомобили и автобусы свободно пересекают границу в обоих направлениях,

– сообщил Демченко.

Какие очереди на границе с Польшей

Демченко заявил, что на границе в очередях находится около 1 250 грузовиков. Больше всего транспортных средств ожидают пересечения границы в районе пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Демченко уточнил, что на этих направлениях самые длинные очереди на возможность пересечения границы на въезд в Украину.

На пунктах пропуска "Устилуг" и "Угринов" ситуация лучше. По словам Демченко, там практически отсутствуют очереди.

Но каждый пункт пропуска имеет свои особенности. Потому что где-то могут пересекать границу грузовики весом более 7,5 тонны. То есть большие транспортные средства. К примеру в направлении пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов" могут пересекать границу грузовики менее 7,5 тонны, которые перевозят грузы или же пустые грузовики весом более 7,5 тонны,

– пояснил представитель ГПСУ.

Сейчас очереди грузовиков продолжают расти. Количество грузовиков, которым удается пересечь границу, по словам Демченко, существенно уменьшилось. Особенно это ощущается на пункте пропуска "Ягодин".

"Потому что в обычные дни, когда движение не блокировалось, за сутки это направление пересекало где-то 1200 – 1400 грузовиков в обоих направлениях, а в отдельные дни могло быть и больше. Но к примеру за вчера границу на этом направлении пересекло 95 грузовиков, 7 из которых в сторону Польши, а другие в сторону Украины. Днем ранее количество пересечений границы было на уровне 145 грузовиков за сутки", – заявил Демченко.

Что известно о блокаде границы