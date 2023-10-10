Два командующих армии Польши ушли в отставку из-за конфликта с министром обороны, – СМИ

В Польше два генерала подали в отставку. Соответствующие заявления уже лежат на столе президента Анджея Дуды

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак и командующий войсками оперативного назначения Томаш Пьотровский подали заявления об отставке. Это два из трех важнейших командующих.

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"Землетрясение в польском войске"

Польские СМИ назвали это "землетрясением в польском войске".

Пишут, что причиной отставки генералов стал конфликт с главой Министерства национальной обороны Мариушем Блащаком. Издание напоминает, что когда появилась информация о рухнувшей под Быдгощем российской ракете, Блащак публично обвинил Пьотровского в халатности.

Кроме того, сместились также определенные обязанности генералов.

Оперативное командование не привлекло к формированию военной оперативной группы "Подляшье" для усиления польско-белорусской границы.

Также Главное командование отвечало за эвакуацию поляков из Израиля, хотя этим должно заниматься Оперативное командование.

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