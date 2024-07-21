Когда польские МиГ-29 могут появиться в Украине: экс-министр обороны Польши объяснил

Польша получит от США самолеты F-35 на замену МиГ-29, которые она передаст Украине. Сроки поставки польских самолетов зависят от того, когда они будут заменены.

Экс-министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич заявил, что польские самолеты МиГ-29 могут появиться в Украине примерно через полгода. Это будет зависеть от сроков их замены на новые американские F-35.

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Украина и Польша подписали соглашение по безопасности

Бывший министр высказался о том, когда Украина может получить МиГ-29 от Польши.

Передача Украине остальных польских МиГ-29 будет зависеть от графика поставки в Польшу самолетов F-35, которые должны их заменить. Думаю, что это может занять примерно полгода,

– подчеркнул он.

Кроме этого, Онишкевич также оценил подписанное недавно в Варшаве соглашение по безопасности между Украиной и Польшей. По его словам, оно имеет "значительное практическое и политическое значение".