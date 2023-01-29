Когда Украина может сформировать танковую бригаду: военный эксперт озвучил важные нюансы

Союзники Украины объединились, несмотря на разногласия во взглядах, и приняли решение о предоставлении нам определенного количества танков. Мы получим их несколькими партиями. Танки Leopard 2 поступят в Украину примерно через 3 месяца.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, ситуация со снабжением танков Abrams очень сложная. По некоторым сообщениям мы сможем их получить в августе. Кроме того, эти танки логистически достаточно сложны: требуют много топлива, определенных запчастей. И получение именно этих танков будет достаточно длительным процессом.

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PT-91 можем получить через несколько недель

Он отметил, что кроме этих танков Украина получит PT-91 – польский танк на базе советского Т-72, но значительно модернизированный.

И это будет самая быстрая "посылка" для Украины от союзников. Мы их можем получить через несколько недель,

– считает эксперт.

По его мнению, примерно весной в Украине будет сформирована танковая бригада – либо новая, либо передана в уже существующую в украинской армии.

"Самый реалистичный вариант – 1-й танковой бригаде, но это только мое предположение. Она будет полностью перевооружена на западные танки и станет основой наступательных действий", – подчеркнул он.

Нарожный отметил, что M2 Bradley, которые мы получим, тоже очень важны. Это очень легкий быстро движущийся бронетранспортер. Он имеет возможность охотиться за вражескими танками, потому что вооружен Javelin. Он быстро наносит удар и сразу отступает.

"Благодаря поставке этой техники, мобильность нашей армии и способность для наступления очень сильно увеличатся примерно в конце марта – в апреле", – отметил он.

HIMARS могут обслуживать очень много специалистов в Украине

Военный эксперт считает, что применение Leopard 2 и Abrams в украинской армии требует больше времени и обеспечения определенных возможностей для их эксплуатации.

В случае если Leopard 2 сломается, мы должны иметь на складе запчасти, чтобы заменить их "в полях",

– подчеркнул он.

По его словам, с установками HIMARS подобных проблем не возникало. Ведь это обычный грузовик, на котором стоит двигатель Caterpillar и коробка Allison. Все украинские фермеры имеют в своем хозяйстве Caterpillar и Allison. Это тракторная техника.

"Поэтому очень много специалистов, которые могут их обслуживать. А когда мы получаем новейшую технику, возникнет вопрос с ее обслуживанием", – отметил Нарожный.

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Leopard 2 – совсем другой танк для украинских танкистов

По его мнению, обслуживание Leopard 2 станет большой проблемой для Украины. Если у нас будет около 100 таких танков, мы не сможем их всех возить на ремонт за границу – это будет долго и не оптимально.

Также тактика боя Leopard 2 отличается от советских танков, а все танки, которые есть в Украине и России – модификации именно советских танков. Это небольшие, низкопрофильные танки, которые могут быстро выехать в поле, сделать несколько выстрелов и на этом их "карьера" может закончиться,

– рассказал эксперт.

По его словам, Leopard 2 почти на 1 метр выше этих танков, он тяжелый и построен так, чтобы с большого расстояния с одного выстрела уничтожать цель. Это тактика "хищника", снайпера, который стреляет и отходит назад. Он не идет в лобовые атаки. К тому же он очень дорогой, поэтому его невыгодно терять.

"Это совсем другой танк, и надо учить сами экипажи им управлять. "Технарей" надо учить. За один день этого не сделаешь. Именно поэтому нужны эти 3 месяца", – отметил Павел Нарожный.

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