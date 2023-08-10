Потеряли детонатор от ракеты: с польскими военными произошел курьез у границы с Беларусью

После боевых полетов 8 августа в вертолете, совершавшем в составе группы патрулирования в районе польско-белорусской границы, обнаружили отсутствие запала в одной из ракет. Однако он не представляет угрозы для окружающей среды.

Об этом сообщили в Главном командовании Вооруженных Сил Польши. Устройство пока не нашли.

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Польские военные потеряли запал от ракеты

В Генштабе польских вооруженных сил рассказали, что на границе с Беларусью польская армия проводит интенсивные операции с применением специализированной техники.

Во вторник, после завершения боевых полетов в одном из вертолетов, осуществлявшего патрулирование в приграничной зоне, было обнаружено отсутствие предохранителя в одной из ракет,

– говорится в сообщении.

Полет польских военных проходил вдоль пограничной полосы, а не над застроенной территорией.

"В связи с тем, что поиски устройства пока не увенчались успехом, сообщаем, что детонатор имеет встроенные предохранители не представляет угрозы для окружающих", – подчеркнули военные.

В случае обнаружения детонатора Генштаб ВС Польши просит указать место его находки и сообщить об этом ближайшую воинскую часть или полицию.

"Мы продолжим поиски устройства", – подчеркнули в коммюнике.

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Детонатор не опасен и имеет предохранитель

Генеральное командование опубликовало фотографию страсти, на которой можно увидеть, что она не намного больше коробки спичек.

Страсть не опасна и имеет предохранитель. Его можно найти, только обыскивая территорию по частям,

– сообщил подполковник Марек Павляк, пресс-секретарь Главного командования Вооруженных сил Польши.

По его словам, потерянный пыл настолько мал, что только счастливая догадка может помочь его найти.

Военные добавили, что во время военных операций случаются подобные ситуации. В частности, в Афганистане были случаи обнаружения пропавших единиц техники после выполнения боевых вылетов.