Его оштрафовали на 500 злотых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на радио RMF FM.

Что известно о задержании польского депутата за кражу в Ikea?

Как выяснили правоохранители, 41-летний парламентарий пытался украсть кухонные принадлежности общей стоимостью около 400 злотых (примерно 4600 гривен по текущему курсу). На место вызвали полицию, которая установила личность мужчины.

Берковичу выписали штраф в размере 500 злотых (около 5700 гривен). По польскому законодательству, кража товаров стоимостью до 800 злотых считается административным нарушением и не влечет уголовной ответственности. После уплаты штрафа депутата отпустили, товар вернули на место. Во время инцидента он не признался, что является членом парламента.

Скандал приобрел политический резонанс. Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал событие в соцсетях, иронично заметив: "Одного из лидеров Конфедерации, Берковича, поймали на попытке кражи из магазина IKEA. Немного по сравнению с ПиС ("Право и Справедливость" – 24 Канал), но с чего-то надо начинать".

Зато солидер "Конфедерации" Славомир Менцен заявил, что Беркович якобы просто не заметил несколько товаров при оплате на кассе самообслуживания. Сам депутат в соцсети X повторил эту версию и обвинил Дональда Туска и Романа Гертиха в "грабеже поляков".

