Його оштрафували на 500 злотих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на радіо RMF FM.

Дивіться також Ринок оренди в Польщі лихоманить: російська пропаганда відлякує студентів і знижує ціни

Що відомо про затримання польського депутата за крадіжку в Ikea?

Як з’ясували правоохоронці, 41-річний парламентар намагався вкрасти кухонне приладдя загальною вартістю близько 400 злотих (приблизно 4600 гривень за поточним курсом). На місце викликали поліцію, яка встановила особу чоловіка.

Берковичу виписали штраф у розмірі 500 злотих (близько 5700 гривень). За польським законодавством, крадіжка товарів вартістю до 800 злотих вважається адміністративним порушенням і не тягне кримінальної відповідальності. Після сплати штрафу депутата відпустили, товар повернули на місце. Під час інциденту він не зізнався, що є членом парламенту.

Скандал набув політичного резонансу. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував подію у соцмережах, іронічно зауваживши: "Одного з лідерів Конфедерації, Берковича, спіймали на спробі крадіжки з магазину IKEA. Небагато порівняно з ПіС ("Право і Справедливість" – 24 Канал), але з чогось треба починати".

Натомість співлідер "Конфедерації" Славомір Менцен заявив, що Беркович нібито просто не помітив кілька товарів під час оплати на касі самообслуговування. Сам депутат у соцмережі X повторив цю версію та звинуватив Дональда Туска і Романа Гертиха в "грабунку поляків".

У Польщі чоловік підпалював авто з українськими номерами