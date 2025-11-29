Скандал на польском ТВ: канал TVN показал "неполную" карту Украины
- Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма, что вызвало возмущение зрителей.
- Это произошло в шоу The Floor, когда двое участников соревновались в географии.
На польском канале TVN произошел неприятный инцидент. Там намекнули, что Крым является российским.
Польский канал TVN в шоу The Floor показал карту Украины без Крыма, передает 24 Канал.
Что известно об инциденте с картой на телеканале Польши?
Во время викторины участники должны были угадывать страны по их контурам. В выпуске, который был опубликован 11 ноября 2025 года, Украину обозначили красным, а Крым – отдельным цветом, будто он не является частью страны.
Это возмутило зрителей.
Заметим, что в шоу The Floor участвуют 100 человек, которые стоят на большой LED-подлозі, разделенной на квадраты с различными темами. Они вызывают друг друга на дуэли, а победитель "захватывает" квадрат оппонента. В этом эпизоде двое участников соревновались в географии.
Обратите внимание! TVN – это частный польский телеканал и один из лидеров местного телерынка. Его можно смотреть через кабельное и спутниковое телевидение, цифровую сеть и онлайн-платформу.
Напомним, что подобная ситуация случилась в сентябре 2025 года в американском The Late Show. Там тоже показали карту Украины без Крыма, во время того, как ведущий Стивен Колбер восхвалял мужество украинского народа в борьбе с российской агрессией.
Россия требует на признании оккупированных территорий
- Недавно в СМИ появился мирный план США из 28 пунктов. Он предусматривает отказ Украины от Донбасса. Донецкая, Луганская области и Крым должны быть признаны российскими со стороны США и Европы.
- Важность признания оккупированных территорий Украины российскими для прекращения войны подчеркнул Владимир Путин во время пресс-конференции 27 ноября.
- По данным СМИ, США готовы пойти на этот шаг.