На польском канале TVN произошел неприятный инцидент. Там намекнули, что Крым является российским.

Польский канал TVN в шоу The Floor показал карту Украины без Крыма, передает 24 Канал.

Что известно об инциденте с картой на телеканале Польши?

Во время викторины участники должны были угадывать страны по их контурам. В выпуске, который был опубликован 11 ноября 2025 года, Украину обозначили красным, а Крым – отдельным цветом, будто он не является частью страны.

Это возмутило зрителей.

Заметим, что в шоу The Floor участвуют 100 человек, которые стоят на большой LED-подлозі, разделенной на квадраты с различными темами. Они вызывают друг друга на дуэли, а победитель "захватывает" квадрат оппонента. В этом эпизоде двое участников соревновались в географии.

Обратите внимание! TVN – это частный польский телеканал и один из лидеров местного телерынка. Его можно смотреть через кабельное и спутниковое телевидение, цифровую сеть и онлайн-платформу.

Напомним, что подобная ситуация случилась в сентябре 2025 года в американском The Late Show. Там тоже показали карту Украины без Крыма, во время того, как ведущий Стивен Колбер восхвалял мужество украинского народа в борьбе с российской агрессией.

Россия требует на признании оккупированных территорий