Быстрее, чем планировали: пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" заработает в 2022 году

Строительство пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховице" началось еще в 2021 году. Запускать его должны были в 2024 году. Впрочем, планы изменились.

Польша работает над тем, чтобы на пункте пропуска возле Перемышля проводить пограничные проверки уже до конца 2022 года. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Рафал Вебер.

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Что известно о новом пункте пропуска

3 сентября 2021 года на месте пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" заложили первый камень. Официально здание разместят на территории Польши, однако контроль смогут проводить как польские, так и украинские таможенники.

Стоимость КПП – 109 миллионов злотых. Средства полностью оплачивает польская сторона.

Строительная компания, производящая работы, в следующем году должна будет завершить эту инвестицию. Но мы работаем над созданием специального объезда, то есть временного пересечения границы, вместе со стойками, и начнем пограничный контроль,

– подчеркнул Вебер.

Где можно пересечь украинско-польскую границу: пункты пропуска

На границе Украины с Польшей круглосуточно функционируют 8 автомобильных пунктов пропуска. В частности:

"Устилуг" – пропуск легковых, грузовых автомобилей весом до 7,5 тонны, пассажирских автобусов в обоих направлениях;

"Ягодин" – пропуск грузовых автомобилей весом более 7,5 тонны и пассажирских автобусов в обоих направлениях. Временно прекращен пропуск легковых автомобилей в обоих направлениях;

"Угринов" – пропуск автомобилей массой до 3,5 тонны в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;

"Рава-Русская" – пропуск легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;

"Грушев" – пропуск легковых, грузовых автомобилей массой до 7,5 тонны, пассажирских автобусов в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;

"Краковец" – пропуск легковых и грузовых автомобилей в обоих направлениях. Пассажирские автобусы могут следовать только на въезде в Украину. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;

"Шегини" – пропуск легковых и грузовых автомобилей, пассажирских автобусов в обоих направлениях. Это единственный пункт пропуска на украинско-польской границе, через который можно пройти в Украину пешком;

"Смильница" – пропуск легковых, грузовых автомобилей массой до 7,5 тонны в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины.

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