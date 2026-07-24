"Поляки не называют меня бандеровцем": Садовый прокомментировал польско-украинский конфликт

Мэр Львова считает, что напряженность может нарастать. Он утверждает, что причиной этого являются парламентские выборы в соседней стране.

Поэтому некоторые польские политики раздувают скандал. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Что сказал Садовый?

Недавно лидер партии "ПиС" ("Право и справедливость") Лех Качиньский назвал украинского политика "бандеровцем". Интервьюер спросил о том, на каком этапе находятся нынешние польско-украинские отношения и как должна реагировать Украина.

Стиснуть зубы, хорошо делать свою работу, не поддаваться никаким провокациям. Нам нужно побеждать сегодня в войне, нам нужно выжить,

– ответил Садовый

Он заявил, что в Польше началась подготовка к парламентским выборам. Отметим, что они состоятся осенью 2027 года.

Мэр Львова сказал, что в ближайшие месяцы будет немало информационных атак. Он посоветовал сохранять хладнокровие.

Мэр отметил, что у него много знакомых в Польше, особенно среди мэров городов. Политик рассказал, что они регулярно общаются по телефону и никто не выдвигает никаких претензий.

На вопрос журналиста, называют ли поляки его "бандеровцем", он ответил, что нет.

Нормальные человеческие отношения, никто никого не называет, разве что по имени обращаемся друг к другу, потому что дружеские отношения основаны на очень многих годах совместной работы. Но все понимают эти политические аспекты,

– рассказал Садовый.

Политик добавил, что считает достойным поступок Зеленского отказаться от ордена "Белого орла". По словам мэра, президент снял большое давление с премьера Туска. В итоге он выразил надежду, что вся эта ситуация закончится.

Что известно о конфликте Качиньского с Садовым?

Во время Конференции по восстановлению Украины 2026, которая состоялась в польском городе Гданьске, лидер партии "Право и справедливость" Лех Качиньский раскритиковал мэра Львова. Он называл Садового "бандеровцем" и "человеком, который не платит деньги польской компании".

Украинский политик отреагировал на обвинения в отношении компании и отметил, что город был вынужден расторгнуть контракт из-за невыполнения обязательств компанией. Также он планировал обратиться в суд из-за безосновательных обвинений Качиньского.